Talismano, portafortuna nei cruciverba: la soluzione è Amuleto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Talismano, portafortuna' è 'Amuleto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMULETO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Amuleto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Amuleto.

Perché la soluzione è Amuleto? Un amuleto è un piccolo oggetto portafortuna, spesso portato come talismano, che si crede possa proteggere chi lo indossa da sfortuna e attirare buone energie. Può essere un ciondolo, una pietra o un simbolo, scelto per il suo significato speciale o per tradizione. È un alleato simbolico, che accompagna e sostiene chi crede nel suo potere protettivo.

A Ancona

M Milano

U Udine

L Livorno

E Empoli

T Torino

O Otranto

