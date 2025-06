Studia la struttura microscopica dei tessuti anatomici nei cruciverba: la soluzione è Istologia

Home / Soluzioni Cruciverba / Studia la struttura microscopica dei tessuti anatomici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Studia la struttura microscopica dei tessuti anatomici' è 'Istologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISTOLOGIA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Istologia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Istologia? L'istologia è la branca della biologia che si occupa di studiare i tessuti umani e animali a livello microscopico, analizzando le loro strutture e funzioni. Attraverso l'osservazione al microscopio, permette di capire come sono fatti i nostri organi e come lavorano insieme per mantenerci in salute. È una scienza fondamentale per la medicina e la ricerca biomedica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La branca della biologia che studia i tessutiUna scienza che studia la struttura delle proteineRelativi alla scienza che studia la forma e la struttura degli esseri viventiÈ causa di gonfiore ai tessuti anatomiciStudia la struttura, la funzione e la patologia dello stomaco e dell intestino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Studia la struttura microscopica dei tessuti anatomici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

E E G R R E I H P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREGHIERE" PREGHIERE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.