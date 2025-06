Strofinare fortemente e velocemente nei cruciverba: la soluzione è Sfregare

SFREGARE

Perché la soluzione è Sfregare? Sfregare significa strofinare energicamente e rapidamente una superficie o una parte del corpo, spesso per pulire, rimuovere sporco o applicare un trattamento. È un gesto che richiede vigore e velocità, come quando si pulisce una pentola o si massaggia la pelle. In sintesi, è un modo deciso di sfiorare qualcosa con energia, lasciando intendere movimento rapido e intenso.

S Savona

F Firenze

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

M B A O I C Mostra soluzione



