Spararle grosse nei cruciverba: la soluzione è Mentire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spararle grosse' è 'Mentire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENTIRE

Curiosità e Significato... La parola Mentire è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mentire.

Perché la soluzione è Mentire? Spararle grosse significa raccontare cose esagerate o inventate, spesso per impressionare o divertire gli altri. È un modo colloquiale per indicare che qualcuno sta mentendo o gonfiando la verità. Questa espressione sottolinea l’atteggiamento di chi cerca di sembrare più importante o speciale di quanto non sia in realtà. In sostanza, si tratta di mentire per creare un’immagine più grande di sé.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non fa che spararle grosseGrosse lucertole africaneSono grosse quelle dei fuoristradaQuelle da bowling sono molto grosseHa grosse e grandi dita

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spararle grosse", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

