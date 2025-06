Sono interne in molte grandi aziende nei cruciverba: la soluzione è Mense

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono interne in molte grandi aziende' è 'Mense'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENSE

Curiosità e Significato... La parola Mense è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mense.

Perché la soluzione è Mense? Le mense sono spazi interni alle aziende dove i dipendenti possono pranzare e ristorarsi durante la giornata. Sono spesso presenti nelle grandi imprese per offrire un servizio comodo e veloce, favorendo socialità e benessere sul luogo di lavoro. Questi ambienti rappresentano un punto di ristoro fondamentale per chi trascorre molte ore in ufficio, contribuendo a creare un ambiente lavorativo più accogliente e funzionale.

M Milano

E Empoli

N Napoli

S Savona

E Empoli

