Si studia in seminario nei cruciverba: la soluzione è Teologia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si studia in seminario' è 'Teologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEOLOGIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Teologia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Teologia.

Perché la soluzione è Teologia? La parola teologia deriva dal greco e significa studio di Dio. È la disciplina che approfondisce le credenze religiose, analizzando testi sacri, dottrine e pratiche spirituali. Studiare teologia permette di comprendere meglio le religioni e il senso della fede, arricchendo la conoscenza sull'esistenza e il rapporto tra uomo e divinità. È un campo fondamentale per chi desidera approfondire il mondo spirituale e religioso.

La definizione "Si studia in seminario" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

