La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si sostengono... fingendo' è 'Ruoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUOLI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ruoli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ruoli.

Perché la soluzione è Ruoli? Ruoli sono le parti o le posizioni che assumiamo in diverse situazioni, come nel lavoro, nella famiglia o nelle relazioni sociali. Sono i ruoli che fingiamo di interpretare, spesso per adattarci o nascondere la nostra vera identità. Quindi, i ruoli ci permettono di comportarci come ci si aspetta, anche se a volte sono solo maschere temporanee che indossiamo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si fa fingendo di non capireSi sostengono sborsandoGli esami che si sostengono a voceSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggio

R Roma

U Udine

O Otranto

L Livorno

I Imola

