Si aziona a causa di un urto ing nei cruciverba: la soluzione è Airbag

Home / Soluzioni Cruciverba / Si aziona a causa di un urto ing

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si aziona a causa di un urto ing' è 'Airbag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AIRBAG

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Airbag? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Airbag.

Perché la soluzione è Airbag? L'airbag è un dispositivo di sicurezza installato all’interno dell’auto che si attiva in caso di urto improvviso, come una collisione. La sua funzione è quella di proteggere i passeggeri riducendo il rischio di ferite gravi grazie a un cuscino gonfiabile che si apre rapidamente. È un elemento fondamentale per la sicurezza stradale moderna e salva molte vite ogni anno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si aziona sul setIl man che si è fatto da solo ingSi aziona per l arresto dei veicoliSi può prendere a causa della pauraTipo d insalata ci si scontrò il Titanic ing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si aziona a causa di un urto ing", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

I Imola

R Roma

B Bologna

A Ancona

G Genova

I A I V N I T R E P N A L R V M O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVOLTINI PRIMAVERA" INVOLTINI PRIMAVERA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.