La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si abbrevia in hg' è 'Ettogrammo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETTOGRAMMO

Perché la soluzione è Ettogrammo? L’ettogrammo è un’unità di misura di peso utilizzata soprattutto in ambito alimentare e farmaceutico, equivalenti a 100 grammi. Il termine deriva dal greco, dove hekatón significa cento. Questa misura permette di quantificare con precisione porzioni o dosaggi. Quindi, quando si indica un “hg”, si fa riferimento a un ettogrammo, un modo pratico per pesare con facilità.

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

O Otranto

