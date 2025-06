Servono a scaldare l acqua nei cruciverba: la soluzione è Bollitori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Servono a scaldare l acqua' è 'Bollitori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOLLITORI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Bollitori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bollitori? Un bollitore è un elettrodomestico utilizzato per scaldare rapidamente l'acqua, spesso per preparare tè, caffè o altre bevande calde. È pratico e veloce, grazie al suo sistema di riscaldamento efficiente. Quindi, se vuoi acqua calda in pochi minuti, il bollitore è l'alleato ideale per semplificare la tua routine quotidiana.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

