La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rammentare con accenni' è 'Menzionare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENZIONARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Menzionare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Menzionare? Menzionare significa ricordare o citare qualcosa o qualcuno, spesso in modo breve o con un semplice accenno. È come fare un rapido riferimento senza entrare nei dettagli approfonditi. La parola si usa quando si fa menzione di un argomento, di una persona o di un evento, mantenendo il discorso snello e diretto. È un modo efficace per introdurre un tema o richiamare l’attenzione su un punto specifico.

Hai trovato la definizione "Rammentare con accenni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

