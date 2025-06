Punto di uscita, specialmente sul mare nei cruciverba: la soluzione è Sbocco

SBOCCO

Curiosità e Significato... La soluzione Sbocco di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sbocco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sbocco? Il termine sbozzo indica il punto di uscita o di sbocco, specialmente sul mare, come un’area dove le acque si aprono allowing the access or l'accesso tra terra e mare. È spesso usato per descrivere un'imboccatura naturale o artificiale di un porto o di una baia. In parole semplici, rappresenta il varco attraverso cui si entra o si esce dal mare, fondamentale per la navigazione e il commercio marittimo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una belva del mareIl terreno conquistato al mare in OlandaAndare all attacco sul mareQuelli ciechi sono senza uscitaIl punto che si trova agli antipodi dello zenit

Se "Punto di uscita, specialmente sul mare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

A N C M A C E D R D A I Mostra soluzione



