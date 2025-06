Protegge diversi oggetti dagli urti nei cruciverba: la soluzione è Custodia

CUSTODIA

Curiosità e Significato... La soluzione Custodia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Custodia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Custodia? Una custodia è un involucro o contenitore progettato per proteggere oggetti come telefoni, tablet o altri dispositivi dagli urti, graffi e danni quotidiani. Scegliendo una buona custodia, puoi mantenere al sicuro i tuoi strumenti tecnologici e allungarne la durata. È un accessorio indispensabile per chi desidera preservare l'integrità dei propri dispositivi e viaggiare senza preoccupazioni.

C Como

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

A Ancona

