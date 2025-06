Il progressivo deteriorarsi nei cruciverba: la soluzione è Scadimento

SCADIMENTO

Perché la soluzione è Scadimento? Scadimento indica il processo di deterioramento o perdita di qualità di qualcosa nel tempo. Può riferirsi a alimenti che diventano non più commestibili, a valori come la credibilità che si svalutano, o a condizioni che peggiorano progressivamente. È il modo in cui qualcosa si degrada o si avvicina alla fine della sua validità o efficacia, segnando un naturale ed inesorabile declino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Progressivo scadimentoUn progressivo deterioramento dell ambienteDeteriorarsiFacile a deteriorarsiIl deteriorarsi di un amicizia

S Savona

C Como

A Ancona

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

