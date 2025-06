Parti del cammino nei cruciverba: la soluzione è Tappe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parti del cammino' è 'Tappe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPPE

Perché la soluzione è Tappe? Parti del cammino si riferisce alle tappe di un percorso, ovvero le diverse tappe o segmenti che si attraversano durante un viaggio o un cammino. Ogni tappa rappresenta un momento importante, un passo verso la meta finale, aiutando a suddividere e rendere più gestibile il percorso complessivo. È un modo per descrivere le varie fasi di un viaggio o di un processo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Parti biancastre delle unghieParti di tendeLe parti date agli attoriDies una delle parti più note del requiemLe parti d un poema

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

