Panorama nei cruciverba: la soluzione è Veduta

Perché la soluzione è Veduta? Panorama indica una vasta visuale che si apre davanti agli occhi, come un paesaggio o uno scorcio naturale. Può riferirsi anche a una rappresentazione completa di un insieme di elementi, come un quadro o una descrizione dettagliata di un fenomeno. È il termine giusto per descrivere una veduta ampia e suggestiva che cattura l’intera scena davanti a noi.

Hai trovato la definizione "Panorama" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

D Domodossola

U Udine

T Torino

A Ancona

