STRIGLIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Striglia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Striglia.

Perché la soluzione è Striglia? Una striglia è uno strumento utilizzato per pulire e spazzolare il mantello degli equini, rimuovendo sporco, peli morti e impurità. Di solito è composta da setole rigide o denti in plastica o metallo, disposti su una superficie piatta. È fondamentale per mantenere il cavallo pulito e in salute, favorendo il benessere dell’animale durante le operazioni di grooming quotidiano.

Se "Oggetto per la pulizia del mantello degli equini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

C O A L T L A E R C L O R I Mostra soluzione



