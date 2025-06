Notte di luna... in una canzone di Modugno nei cruciverba: la soluzione è Calante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Notte di luna... in una canzone di Modugno' è 'Calante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALANTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Calante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Calante? Calante indica un movimento o una direzione che va verso il tramonto, cioè in discesa o in diminuzione. Spesso si usa nel contesto del moto del sole o della luna, per descrivere quando si abbassa all'orizzonte. È un termine poetico e suggestivo, perfetto per evocare atmosfere tranquille e malinconiche. In breve, calante rappresenta ciò che si dirige verso il calar del giorno o della notte.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Notte di luna... in una canzone di Modugno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

