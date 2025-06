Non provano vergogna nei cruciverba: la soluzione è Spudorati

SPUDORATI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Spudorati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Spudorati.

Perché la soluzione è Spudorati? Spudorati descrive persone che agiscono senza alcuna vergogna o imbarazzo, mostrando una totale assenza di senso del pudore. Sono individui che si comportano in modo sfacciato, spesso sfidando le convenzioni sociali senza provare timidezza. In sostanza, sono coloro che non provano vergogna, anche di fronte alle situazioni più imbarazzanti o controverse. È un termine che sottolinea una certa mancanza di scrupoli o freni morali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Provano a ridare la pace agli ossessiVergogna discrezioneIndice di vergognaLa vergogna che si dipinge sul voltoAbusare per far provocare vergogna

S Savona

P Padova

U Udine

D Domodossola

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

E A I L R I I S L D E O N O D Mostra soluzione



