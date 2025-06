Non c è peggior di chi non vuol sentire nei cruciverba: la soluzione è Sordo

SORDO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sordo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Sordo.

Perché la soluzione è Sordo? SORDO indica chi ha una perdita uditiva, reale o percepita, che rende difficile ascoltare e comprendere i suoni. Spesso usato anche in senso figurato, descrive persone che evitano di ascoltare le opinioni degli altri, come nel detto Non c'è peggior di chi non vuol sentire. Questo termine ci ricorda quanto sia importante essere aperti al dialogo e all'ascolto.

S Savona

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

