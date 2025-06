Mezzo di trasporto in generale nei cruciverba: la soluzione è Veicolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mezzo di trasporto in generale' è 'Veicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VEICOLO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Veicolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Veicolo? Veicolo indica qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per spostare persone o cose da un luogo all'altro. Può essere auto, bicicletta, treno, nave o aereo, tra gli esempi più comuni. È un termine che racchiude tutte le modalità di movimento e di trasporto, essenziali nella vita quotidiana e nel mondo moderno. Comprendere il concetto aiuta a apprezzare l'importanza della mobilità nella società.

V Venezia

E Empoli

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

V E E N R Z T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERTENZA" VERTENZA

