Massa di fibre contrattili nei cruciverba: la soluzione è Muscolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Massa di fibre contrattili

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Massa di fibre contrattili' è 'Muscolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUSCOLO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Muscolo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Muscolo.

Perché la soluzione è Muscolo? La massa di fibre contrattili si riferisce ai muscoli, tessuti che permettono al nostro corpo di muoversi e mantenere la postura. Sono composti da fibre specializzate che si contraggono e si rilassano per generare movimento. In sostanza, i muscoli sono il motore del nostro corpo, essenziali per ogni azione quotidiana e sportiva, rendendo possibile la vita attiva e dinamica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Uccisione in massaMassa di lavoro da svolgereEspatrio in massaLa provincia compresa tra Pisa e MassaMassa magmatica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Massa di fibre contrattili" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

U Udine

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G A D L A O T N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAGLIANDO" TAGLIANDO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.