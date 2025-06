Mary, la governante che vola con l ombrello nei cruciverba: la soluzione è Poppins

Home / Soluzioni Cruciverba / Mary, la governante che vola con l ombrello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mary, la governante che vola con l ombrello' è 'Poppins'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POPPINS

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Poppins: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Poppins? Popins richiama Mary Poppins, la famosa governante magica che vola con un ombrello. È un termine che evoca fantasia, magia e un tocco di meraviglia, simbolo di sogni che si avverano e di un mondo incantato. Questa parola rappresenta l’immaginazione e lo spirito avventuroso, invitando a credere nella magia anche nelle piccole cose della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si versa per il Bloody MaryÈ tra l ombrello e la valigiaLo Stiller di Tutti pazzi per MaryCanta L anima volaUn velivolo che vola verticalmente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Mary, la governante che vola con l ombrello" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

N Napoli

S Savona

E E O L R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERCOLE" ERCOLE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.