Malaugurato, funesto nei cruciverba: la soluzione è Nefasto

NEFASTO

Perché la soluzione è Nefasto? Nefasto descrive qualcosa di molto negativo, funesto o che porta sventura. Si usa per indicare eventi, situazioni o cose che hanno un esito disastroso o che preannunciano disgrazie. In breve, è un termine che evidenzia un forte senso di cattiva sorte o di conseguenze disastrose, rendendolo perfetto per descrivere situazioni particolarmente sfavorevoli. Insomma, rappresenta il lato più oscuro e negativo delle cose.

N Napoli

E Empoli

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

