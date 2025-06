Le sabbie in cui si affonda nei cruciverba: la soluzione è Mobili

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le sabbie in cui si affonda' è 'Mobili'.

MOBILI

Curiosità e Significato... La parola Mobili è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mobili.

Perché la soluzione è Mobili? Mobili sono gli oggetti di uso quotidiano che arredano e rendono funzionale uno spazio domestico o lavorativo. Pensate a armadi, sedie, tavoli e scaffali, elementi che si integrano nell’ambiente per offrire comfort e praticità. La loro presenza trasforma un semplice locale in un luogo accogliente e vivibile, dando vita a ambienti che invitano a stare e a vivere meglio.

Hai davanti la definizione "Le sabbie in cui si affonda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

M A A T M T Mostra soluzione



