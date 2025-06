Le predilette... della dea bendata nei cruciverba: la soluzione è Fortunate

FORTUNATE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Fortunate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Fortunate.

Perché la soluzione è Fortunate? Fortunate indica chi ha fortuna o è avvantaggiato dalle circostanze favorevoli. È un aggettivo usato per descrivere persone, eventi o situazioni che portano gioia e successo grazie a una buona sorte. Essere fortunate significa godere di opportunità e risultati positivi, spesso senza merito diretto. La fortuna può cambiare le sorti della vita, rendendo alcuni momenti davvero speciali e memorabili.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le predilette... della dea bendata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

T Torino

U Udine

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

O F O T G T A Mostra soluzione



