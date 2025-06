Le monete ungheresi nei cruciverba: la soluzione è Fiorini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le monete ungheresi' è 'Fiorini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIORINI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Fiorini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fiorini? I fiorini sono stati una storica moneta ungherese, utilizzata principalmente nel Medioevo e rinomata per il suo valore e la raffinatezza. Il nome deriva dal termine latino florentia, che richiama la bellezza e il prestigio di questa moneta. Oggi, il termine richiama simbolicamente il passato ricco di tradizioni monetarie e culturali dell'Ungheria, evocando un patrimonio di storia e valore.

F Firenze

I Imola

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

B E F A N A O U S A R L L L F A Mostra soluzione



