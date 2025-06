La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La sede del Comune' è 'Municipio' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUNICIPIO

La soluzione Municipio di 9 lettere

Perché la soluzione è Municipio? Il Municipio è l'edificio dove si trovano gli uffici amministrativi del Comune, ovvero il centro decisionale della città. Qui si gestiscono servizi pubblici, denunce, permessi e decisioni che riguardano la comunità locale. È un punto di riferimento importante per i cittadini, simbolo di amministrazione e servizio pubblico, rappresentando il cuore dell'organizzazione amministrativa urbana.

Palazzo sede del Presidente del Consiglio
Comune lombardo: Balsamo
Indennità per lavoro fuori sede
L emittente della Santa Sede fondata nel 1931
Comune della Lombardia in provincia di Sondrio

La sede del Comune

M Milano

U Udine

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

P Padova

I Imola

O Otranto

