FANALINO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Fanalino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Fanalino.

Perché la soluzione è Fanalino? Il fanalino è il piccolo fanale posteriore di un veicolo, spesso di dimensioni ridotte, che segnala la presenza e le intenzioni del veicolo agli altri utenti della strada. È fondamentale per la sicurezza durante le manovre notturne o in condizioni di scarsa visibilità. In sintesi, il fanalino aiuta a evitare incidenti, mantenendo tutti più sicuri sulla strada.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quello di coda è l ultimo in classificaL isola inglese dei gatti senza codaL ultimo è stato il XIIL ultimo di Venezia fu Ludovico ManinUna coda invisibile

F Firenze

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

A N L C I O T P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NICTALOPI" NICTALOPI

