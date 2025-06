L arbusto natalizio nei cruciverba: la soluzione è Vischio

VISCHIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Vischio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Vischio.

Perché la soluzione è Vischio? Il vischio è una pianta sempreverde, simbolo delle festività natalizie, nota per i suoi rami pendenti e le bacche bianche. Tradizionalmente, si appende in casa per portare fortuna e amore, grazie alla sua capacità di unire le persone sotto un semplice bacio. Un vero e proprio simbolo di allegria e magia del Natale, che arricchisce le decorazioni festive.

V Venezia

I Imola

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

