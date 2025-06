L Alessandro cestista italiano classe 1992 nei cruciverba: la soluzione è Gentile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L Alessandro cestista italiano classe 1992' è 'Gentile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENTILE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Gentile, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gentile? Gentile è un cognome molto diffuso in Italia, associato a personaggi famosi come il cestista Danilo Gentile. È anche un aggettivo che significa cortese, educato e rispettoso, usato per descrivere qualcuno con buone maniere. In sintesi, rappresenta sia un nome di famiglia importante nel mondo dello sport che un termine di qualità umana.

Hai trovato la definizione "L Alessandro cestista italiano classe 1992" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

