La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Jean, l autore de La bella e la bestia' è 'Cocteau'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COCTEAU

Curiosità e Significato... La parola Cocteau è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cocteau.

Perché la soluzione è Cocteau? Cocteau è il nome di Jean Cocteau, artista e scrittore francese famoso per aver scritto e diretto La bella e la bestia. La parola rappresenta un simbolo di creatività, poesia e innovazione nel mondo dell'arte e della letteratura. Ricorda come l'immaginazione possa trasformare le storie in capolavori senza tempo, lasciando un segno indelebile nella cultura.

C Como

O Otranto

C Como

T Torino

E Empoli

A Ancona

U Udine

