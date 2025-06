Insieme ai canditi nel panettone nei cruciverba: la soluzione è Uvetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Insieme ai canditi nel panettone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Insieme ai canditi nel panettone' è 'Uvetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UVETTA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Uvetta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Uvetta.

Perché la soluzione è Uvetta? L'uvetta è un tipo di uva passa essiccata, molto usata in dolci e panettoni per il suo sapore dolce e intenso. Ricca di zuccheri naturali, viene anche apprezzata per le sue proprietà energetiche e benefiche. Quando trovi i canditi nel panettone, spesso c’è anche questa deliziosa uvetta, che rende il dolce ancora più gustoso e ricco di tradizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un cittadino ce li ha insieme ai doveriInsieme ai bocconi per esprimere intermittenzaSolitamente si valutano insieme ai proInsieme ai vecchi in un romanzo di PirandelloSorreggono la porta di calcio insieme ai pali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Insieme ai canditi nel panettone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

C V C S A I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VESCICA" VESCICA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.