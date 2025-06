Il Texas del poker nei cruciverba: la soluzione è Holdem

HOLDEM

Perché la soluzione è Holdem? HOLDEM è il termine che identifica una delle varianti più popolari del poker, molto diffusa nei casinò e online. Il nome deriva dal formato di gioco in cui ciascun giocatore riceve due carte private e utilizza cinque carte comuni per creare la miglior mano possibile. Questa versione richiede strategia, intuito e un po’ di fortuna, rendendola irresistibile per gli appassionati di poker.

H Hotel

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

E Empoli

M Milano

