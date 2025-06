Il sistema che evita di fermarsi ai caselli nei cruciverba: la soluzione è Telepass

Home / Soluzioni Cruciverba / Il sistema che evita di fermarsi ai caselli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il sistema che evita di fermarsi ai caselli' è 'Telepass'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEPASS

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Telepass, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Telepass? Il Telepass è un dispositivo elettronico che permette di pagare automaticamente il pedaggio in autostrada senza dover fermarsi alle barriere. Basta avvicinare l’antenna, e il pagamento avviene in modo rapido e senza code. È la soluzione ideale per chi cerca comodità e velocità durante i viaggi. Con il Telepass, il congestionamento ai caselli diventa solo un ricordo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un sistema di pagamento ai caselli autostradaliEvita ai camerieri di fare le scaleTroia ai tempi di OmeroUna tessera per uscire dai caselli autostradaliSigla nota ai partigiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Il sistema che evita di fermarsi ai caselli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

I M G L E S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIMOGES" LIMOGES

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.