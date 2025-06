Il cibo preferito di Bugs Bunny nei cruciverba: la soluzione è Carote

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cibo preferito di Bugs Bunny' è 'Carote'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAROTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Carote, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Carote? Le carote sono ortaggi di colore arancione, ricchi di vitamine e antiossidanti, molto amate per il gusto dolce e croccante. Sono spesso associate a conigli e animali erbivori, grazie alla loro semplicità e alle proprietà nutritive. Quando si parla di Bugs Bunny, il celebre coniglio dei cartoni, il suo cibo preferito sono proprio le carote, simbolo della sua personalità allegra e furba.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il cibo preferito di Bugs Bunny", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

