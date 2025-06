I pungiglioni delle vespe nei cruciverba: la soluzione è Aculei

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I pungiglioni delle vespe' è 'Aculei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACULEI

Curiosità e Significato... La soluzione Aculei di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aculei per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aculei? Gli aculei delle vespe sono speciali strutture pungenti che utilizzano per difendersi o attaccare. Sono come degli spuntoni appuntiti, pieni di veleno, capaci di provocare dolore e irritazione. Questi strumenti sono fondamentali per la loro sopravvivenza e protezione. Conoscere gli aculei aiuta a capire meglio il comportamento di questi insetti e come evitarne le punture.

Se "I pungiglioni delle vespe" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

