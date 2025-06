Ha un piatto e un box o una tenda nei cruciverba: la soluzione è Doccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha un piatto e un box o una tenda

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha un piatto e un box o una tenda' è 'Doccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOCCIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Doccia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Doccia? La parola doccia si riferisce a un dispositivo per lavarsi con acqua, solitamente fissato al soffitto o alla parete, che permette di rinfrescarsi e pulirsi. Può essere installata in un piatto doccia, in una cabina o sotto una tenda temporanea. È un elemento essenziale per l’igiene quotidiana, offrendo comfort e praticità in ogni ambiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha un solo piattoHa il collo lungo e il becco piattoHa un piatto sonoroHa il becco piattoIl piatto da portata che ha vari scomparti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Ha un piatto e un box o una tenda"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

A R O N F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORNAI" FORNAI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.