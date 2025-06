Gli abitanti di Lilliput nei cruciverba: la soluzione è Nani

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli abitanti di Lilliput' è 'Nani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NANI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Nani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nani? Gli abitanti di Lilliput sono personaggi immaginari creati da Jonathan Swift, noti per essere molto piccoli, circa sei pollici di altezza. La parola nani si riferisce a individui di statura ridotta, spesso presenti nelle fiabe o in contesti fantasiosi. In modo più ampio, indica persone di bassa statura rispetto alla media, simbolo di piccole dimensioni e, talvolta, di carattere vivace o spiritoso.

