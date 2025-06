Funghi ottimi trifolati o sott olio nei cruciverba: la soluzione è Porcini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Funghi ottimi trifolati o sott olio' è 'Porcini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORCINI

Curiosità e Significato... La parola Porcini è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Porcini.

Perché la soluzione è Porcini? I porcini sono funghi prelibati molto apprezzati nella cucina italiana. Possono essere gustati trifolati, cioè saltati in padella con aglio e prezzemolo, oppure conservati sott'olio per mantenere tutto il loro aroma intenso. Ricchi di sapore e versatili, i porcini sono un ingrediente ideale per arricchire primi piatti, risotti o salse, portando un tocco di autentica tradizione nei tuoi piatti.

P Padova

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

