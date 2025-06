Fu mutata in un uccello nei cruciverba: la soluzione è Procne

PROCNE

Perché la soluzione è Procne? Procne è una figura della mitologia greca, nota per essere una principessa trasformata in usignola. La sua storia è legata a temi di vendetta e redenzione, simbolo di cambiamento e rinascita. Il suo nome rappresenta quindi il potere di evolversi e superare le difficoltà, come una metamorfosi che apre nuove strade nella vita.

