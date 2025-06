Esclamazione che esprime disapprovazione nei cruciverba: la soluzione è Ohibò

OHIBÒ

Perché la soluzione è Ohibò? Ohibò è un'esclamazione usata per manifestare disapprovazione o sorpresa negativa, come quando qualcosa non va come previsto. È un modo colloquiale e un po’ retrò per esprimere stupore sgradito o incredulità di fronte a certe situazioni. Utilizzata spesso in modo scherzoso, rende più vivace il dialogo e sottolinea la delusione o il disappunto in modo leggero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Esclamazione che esprime stupore e fastidioSe è verso esprime disapprovazioneEsclamazione francese che esprime grande ammirazioneUn esclamazione che esprime meraviglia o impazienzaLo ha colorito chi si esprime con vivacità

