Esaminate in assemblea nei cruciverba: la soluzione è Discusse

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esaminate in assemblea' è 'Discusse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISCUSSE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Discusse? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Discusse.

Perché la soluzione è Discusse? Esaminate in assemblea significa discutere o analizzare un argomento durante una riunione collettiva. La parola discusso deriva dal latino discutere e indica il confronto di idee o opinioni tra più persone. È un momento importante per condividere punti di vista, prendere decisioni comuni e approfondire questioni di interesse. In sintesi, è un processo di confronto che rafforza la partecipazione democratica.

Hai trovato la definizione "Esaminate in assemblea" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

U Udine

S Savona

S Savona

E Empoli

T L E I À A R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRREALTÀ" IRREALTÀ

