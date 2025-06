È opposto al south nei cruciverba: la soluzione è North

NORTH

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con North? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: North.

Perché la soluzione è North? NORTH indica la direzione opposta al sud, ovvero quella verso il Polo Nord. È uno dei quattro punti cardinali fondamentali e aiuta a orientarsi sulla mappa o nel territorio. In modo semplice, se si guarda verso nord, si va verso il polo più freddo e glaciale del pianeta. Conoscere questa direzione è essenziale per orientarsi correttamente in ogni situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:In filosofia lo è il male in quanto opposto al beneÈ opposto al Nord OvestIl punto opposto al NadirPolo opposto al catodoIl popolino opposto al patriziato

