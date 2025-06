Deliberare una norma nei cruciverba: la soluzione è Statuire

STATUIRE

Perché la soluzione è Statuire? Statuire significa stabilire, determinare o definire con precisione qualcosa, spesso attraverso un atto formale o ufficiale. È il termine che si usa quando si formalizza una legge, una regola o una decisione, rendendola ufficiale e vincolante. In altre parole, rappresenta l’atto di rendere qualcosa ufficiale e indiscutibile, come nel caso di norme o regolamenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le hanno Norma e ToscaCambiano forza in normaDecidere o deliberare in modo vincolanteLa norma cui si deve obbedireColui che viola una norma di legge

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

U Udine

I Imola

R Roma

E Empoli

