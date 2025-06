Dà nome a un ponte sul Canal Grande nei cruciverba: la soluzione è Rialto

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà nome a un ponte sul Canal Grande

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà nome a un ponte sul Canal Grande' è 'Rialto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIALTO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Rialto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rialto.

Perché la soluzione è Rialto? Il Rialto è uno dei ponti più famosi di Venezia, simbolo storico e culturale della città. Situato sul Canal Grande, collega i quartieri di San Polo e San Marco, ed è un punto di riferimento per turisti e veneziani. Il suo nome deriva dal latino Rivus Altus, che significa fiume profondo, richiamando l'importanza storica del luogo come centro commerciale e di scambio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un ponte sul Canal GrandeDà nome a un grande golfo della PugliaDà nome al grande golfo a nord di NapoliDà nome a un mirabile ponte di VeneziaIl più fotografato ponte sul Canal Grande

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dà nome a un ponte sul Canal Grande", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

T O N A S C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STANCO" STANCO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.