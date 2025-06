Cucinati nei cruciverba: la soluzione è Cotti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cucinati' è 'Cotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTTI

Curiosità e Significato... La soluzione Cotti di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cotti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cotti? Cucinati deriva dal verbo cucinare e indica qualcosa che è stato preparato o cotto, come cibi o pietanze. È un termine colloquiale usato per esprimere che un piatto è stato portato a termine, rendendolo pronto da gustare. In sostanza, si riferisce a tutto ciò che ha subito il processo di cottura, garantendo sapore e consistenza. La parola perfetta? Cotti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tagli di vitello ottimi cucinati al fornoFornisce tranci ottimi cucinati alla pizzaiolaGli ortaggi ottimi cucinati alla giudia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Cucinati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

N E R I T N T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTERNET" INTERNET

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.