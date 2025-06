Così è il tragitto della metropolitana nei cruciverba: la soluzione è Sotterraneo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Così è il tragitto della metropolitana' è 'Sotterraneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOTTERRANEO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sotterraneo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Sotterraneo.

Perché la soluzione è Sotterraneo? Il termine sottoterraneo indica qualcosa che si trova sotto la superficie terrestre. Spesso si riferisce a ambienti o strutture come i treni della metropolitana, che attraversano le città sotto il suolo. È un modo per descrivere un percorso o uno spazio nascosto e nascosto alla vista, ma fondamentale per i trasporti urbani. In questo modo, il sottoterraneo diventa un elemento chiave delle grandi metropoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così è il percorso della metropolitanaCosì è detta la metropolitana di LondraCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì è l abito cucito addossoCosì e la voce di chi grida

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

O Otranto

