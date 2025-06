Contrario di sconfitta nei cruciverba: la soluzione è Vittoria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Contrario di sconfitta' è 'Vittoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VITTORIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Vittoria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Vittoria.

Perché la soluzione è Vittoria? La parola vittoria indica il successo ottenuto in una sfida o competizione, contrapponendosi alla sconfitta. È il momento in cui si raggiunge un risultato positivo, dimostrando superiorità o abilità. La vittoria rappresenta spesso traguardo e soddisfazione per chi la conquista, simbolo di trionfo e di perseveranza. È il lieto fine di un percorso di impegno e determinazione.

V Venezia

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

T E O R G T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRETTO" GRETTO

