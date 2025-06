Come la pelle dei vampiri nei cruciverba: la soluzione è Pallida

PALLIDA

Perché la soluzione è Pallida? Pallida descrive qualcosa di molto chiaro, spento o sbiadito, spesso riferito alla pelle di chi appare insolitamente bianca o senza colore. È un termine che richiama l’aspetto quasi spettrale di chi ha la pelle molto chiara e priva di vitalità, come spesso si associa ai vampiri nelle storie fantastiche. In breve, è un modo per indicare una luminosità quasi spettrale e poco salutare.

Hai trovato la definizione "Come la pelle dei vampiri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

D Domodossola

A Ancona

